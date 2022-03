Boninho manda recado para Tiago Abravanel após a desistência do BBB22

03/03/2022 | 12:10



Caso você não saiba, Tiago Abravanel pediu para sair do BBB22 e logo em seguida a vinheta onde está o seu rostinho na abertura do programa teria sido removida pela direção do reality show. E na tarde da última quarta-feira, dia 2, Boninho que estava de folga apareceu nas redes sociais para falar sobre alguns assuntos do jogo.

O diretor do programa que anda usando bem as redes sociais para pedir opiniões, ajudas e dar até spoiler sobre as dinâmicas do jogo, acabou decidindo mandar um recado para o neto de Silvio Santos e disse nas redes:

Isso que é carnaval. Eu vim dar uma descansada, o Dourado cuidando de tudo e eu aqui no remoto. Tem essa loucura toda e hoje é uma semana zerada. Amanhã vamos sentar para discutir o que a gente vai fazer para provocar a galera. Abrava, um beijo para você!

E caso você não lembre, assim que Tiago Abravanel apertou o botão para sair, o diretor do programa anunciou a desistência do neto do dono do baú nos alto falantes da casa e aproveitou para até alfineta-lo dizendo que o jogo era só para os fortes.

Amigos?

Dentro do confinamento, Tiago Abravanel e Naiara Azevedo revelaram que já se conheciam do lado de fora da casa e acabaram se desentendendo lá dentro, mas o cantor revelou que quer continuar a longa amizade com a sertaneja e que pretende colocar os pingos nos is com ela.

Ainda não falei com ela, nem sei se ela quer falar comigo. Mas estou aqui, também vou respeitar se ela não quiser. Acredito no que fiz e esperto que a gente consiga conversar como dois adultos sem ninguém ficar enchendo o saco. Tenho maturidade para isso e acredito que ela tenha também.

Segue o jogo...

Depois de sair do confinamento, Tiago Abravanel está curtindo muito o lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Tanto que, anteriormente, o cantor foi visto em um show da Anitta e ele até tirou a camisa no palco.

Agora, segundo o jornal Folha de São Paulo, Tiago vai viajar para descansar com o maridão nesta quinta-feira, dia 3, e só vai voltar na próxima terça-feira, dia 8. Lembrando que todos os eliminados do BBB22 são recebido durante o Domingão do Huck, mas parece que esse não vai ser o destino do neto de Silvio Santos.

É importante lembrar que o cantor também não apareceu para o tradicional café da manhã com o eliminado durante o programa Mais Você. A vida de Tiago Abravanel com a Globo parece estar bem balançada, né!?