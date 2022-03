Assessor ucraniano diz que conversa com Rússia começou e pede cessar-fogo urgente

03/03/2022 | 12:06



Assessor do gabinete da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolyak afirma em mensagem publicada no final da manhã desta quinta-feira (pelo horário de Brasília) no Twitter, que está começando a esperada segunda reunião com representantes da Rússia. Na mensagem há também uma fotografia da mesa de negociações, com autoridades dos dois países presentes. Podolyak afirma na sua mensagem que os principais temas da agenda são "um cessar-fogo imediato", um armistício e também a criação de corredores humanitários para a retirada de civis de cidades e vilas destruídas ou constantemente atacadas.