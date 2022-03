UE precisa se tornar independente das fontes de energia russas, diz Von der Leyen

03/03/2022 | 11:41



A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, defendeu nesta quinta-feira, 3, que o bloco europeu deve tomar medidas para se tornar "independente" de fontes de energia da Rússia, como gás, petróleo e carvão.

O comentário acontece em meio à ofensiva militar russa na Ucrânia. "Nossa determinação de avançar neste caso é mais forte do que nunca", disse, em coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis.

Von der Leyen reforçou apoio aos ucranianos e disse que a União Europeia (UE) está disposta a receber os refugiados do conflito. Ela lembrou que o bloco impôs três rodadas de sanções contra a Rússia e está preparado para possíveis retaliações do Kremlin. "Em particular, estamos trabalhando para diversificar nossos suprimentos de energia", disse.