Equipes de Jade Picon e Paulo André se pronunciam após sister ser acusada de racismo

03/03/2022 | 11:10



As equipes de Jade Picon e Paulo André usaram as redes sociais para se pronunciar sobre as acusações de racismo envolvendo a influenciadora. A repercussão começou após a sister descartar um romance fora do reality com o atleta.

Nas redes sociais, a equipe soltou um comunicado oficial e justificou a fala da mesma.

COMUNICADO: Mais um dia, mais uma fake News e desta vez, grave. Está rolando um vídeo em que a Jade diz que não quer namorar fora da casa, no vídeo ela reforça que não tem interesse em entrar em um relacionamento no momento. Vale ressaltar que, tanto a nossa Jade, quanto o P.A concordam que não querem iniciar um relacionamento sério pós BBB.

Em seguida, eles reforçaram o quanto é séria a acusação e agradeceu o apoio dos fãs nesse momento:

O vídeo do post está rolando com a legenda dizendo que a Jade não quer namorar com o Paulo André por causa da sua cor de pele, a chamando de racista. Essa acusação é gravíssima e RACISMO NÃO É BRINCADEIRA. Reforçamos que toda acusação falsa representa calúnia, crime tipificado no artigo 138 do Código Penal e por isso, os advogados da Jade já foram cientificados e todo o material que recolhemos ? e continuamos recolhendo - já foi encaminhado para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Agradecemos, novamente, aos fãs da nossa Jade que estão nos ajudando a denunciar contas e postagens falsas.

Através dos comentários, a equipe de Paulo André também se pronunciou e descartou o caso de racismo:

Ficou claro que ela estava falando sobre entrar em um relacionamento, e não sobre a pessoa... Eles são livres e estão curtindo lá dentro... O que vai acontecer depois é outra história.

Vale pontuar que os fãs do casal resgataram uma interação entre o atleta e a influenciadora no ano de 2018. Será o destino?