Rumo à Paris, Anitta posa no aeroporto com look de 22 mil reais

03/03/2022 | 11:10



Paris que se prepare, porque a Anitta está chegando! Na noite da última quarta-feira, dia 2, a poderosa foi fotografada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, rumo à capital francesa. Pela primeira vez na carreira, a cantora marcará presença na Semana de Moda da Cidade Luz, e já trouxe novidades no visual - ela está ruiva!

Após dois anos de pandemia de Covid-19, esta edição do evento será totalmente presencial. Com a carreira internacional em ascensão, a artista foi convidada por quatro grifes famosas para estar no local: Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy e Vetement.

Como sempre, Anitta não decepcionou e arrasou no look. Para a viagem, a poderosa surgiu com um visual confortável da Prada avaliado em 22 mil e 200 reais, composto por um conjunto de agasalho preto com calça e jaqueta zíper combinando. Super à vontade com as fotos, a cantora posou para as câmeras e ficou evidente a cor das mechas mais claras, apesar de estar usando um boné.