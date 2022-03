Festa do líder Paulo André no 'BBB 22' tem piscina liberada e muita cantoria

03/03/2022 | 10:40



Entre a noite desta quarta-feira, 2, e a madrugada de quinta-feira, 3, os brothers puderam curtiu a festa do líder Paulo André no BBB 22. O tema foi Vila Olímpica e a ambientação contou com uma pista de atletismo e outros elementos que remetiam aos Jogos Olímpicos. Por volta da meia-noite, Douglas Silva lembrou que era aniversário de Arthur Aguiar e os participantes aproveitaram para cantar parabéns para o ator, que completou 33 anos nesta quinta.

A festa teve um palco liberado com microfone e um violão. Depois das parabenizações, Arthur aproveitou para soltar a voz. Rolou Um44k, Projota e muito mais. Dono da festa, PA também não ficou de fora da cantoria.

Gustavo x Eslovênia

Bem antes da festa, a produção liberou o atendimento psicológico para todos da casa. Como a liberação é por um tempo limitado, não são todos que conseguem ser atendimentos e isso acabou virando motivo de discussão entre Gustavo e Eslovênia.

Eslô correu e foi a primeira a ser atendida, mas Gustavo queria que Laís tivesse prioridade por julgar que ela precisava mais. A modelo não achou certa a atitude do brother e disse que ele não tem como analisar quem está precisando mais.

O assunto voltou durante a festa. "Você diminuiu a dor dos outros sem perceber, você falou: 'ela Laís está mais mal'", disse Eslô. O brother negou ter diminuído e disse que teve empatia com Laís.

Jogos e piscina liberada

A festa também teve jogos como hóquei de mesa e pingue-pongue para os brothers se divertirem. Na hora de escolher o que teria na festa, Paulo André também pediu para que a piscina fosse liberada e fez a alegria de todos. Os brothers puderam se refrescar do calor que está fazendo na cidade maravilhosa. Nesta quarta-feira, 2, o Rio de Janeiro era a capital mais quente do País, chegando a máxima de 38ºC durante o dia.