Havan inaugura loja em São Bernardo no final do mês

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 10:19



A loja da Havan, na avenida Piraporinha, em São Bernardo, deve ser inaugurada no próximo 31. Segundo informações iniciais, a entrega da obra teve alguns adiamentos por conta da pandemia, mas está em fase final, com a montagem de estrutura interna e a colocação dos itens para a venda. A loja será de número 170 da rede varejista e deve gerar cerca de 150 empregos diretos.

Conforme acompanhado pelo Diário em 2019, a unidade foi construída em um galpão que sediava antigo feirão do automóvel, no Auto Shopping Piraporinha. Situado na divisa com Diadema, o espaço conta com mais de 5.000 metros quadrados de área de vendas e 18 mil metros quadrados de área construída e estava desativado desde 2017. O local também terá acesso à Avenida Kennedy e aunidade deve ser a maior do Estado.



Foto registrada no início das obras em 2019

Celso Luiz/ DGABC