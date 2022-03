Suns arrasam Blazers, se reabilitam e alcançam 50 vitórias na temporada da NBA

03/03/2022 | 10:25



Duas derrotas seguidas colocaram em xeque a ótima campanha do Phoenix Suns na NBA. Teria perdido o fôlego o atual vice-campeão e principal time da atual temporada? A resposta veio em grande estilo diante do Portland Trail Blazers, na quarta-feira à noite, com surra de 120 a 90. Com o triunfo, o time alcançou 50 vitórias na edição 2021/2022.

O resultado positivo é ainda mais significativo pelo fato de o Phoenix não ter contado com suas duas estrelas na partida: os armadores Chris Paul, machucado (fratura no polegar sofrida dia 16 de fevereiro) e Devin Booker, com covid-19, foram ausências.

Sem os astros, prevaleceu o jogo coletivo. Cam Johnson foi o cestinha da equipe, com 20 pontos, seguido por Deandre Ayton, com 18 além de 8 rebotes. Também foram bem Mikal Bridges e Jae Crowder (ambos com 15 pontos), e Torrey Craig (13).

Depois de duas derrotas seguidas, para New Orleans Pelicans e Utah Jazz, o Phoenix desencantou para alcançar seu 50° triunfo. A campanha é tão boa que dificilmente alguém ameaçará seus números. Os perseguidores mais próximos são Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, ambos com 43 vitórias.

"É uma sensação boa", disse o cestinha Johnson. "Cinquenta (vitórias) é uma grande referência nesta liga, mas agora queremos chegar a 60", afirmou. Campanha do Phoenix na Conferência Oeste conta com somente 12 derrotas. A equipe ainda entrará em quadra antes dos playoffs mais 20 vezes.

A partida foi equilibrada somente no primeiro quarto, com 29 a 28 para os donos da casa. A segunda parcial praticamente definiu o encontro com 34 a 20 e 15 pontos de vantagem no intervalo. Os Suns venceram todos os períodos, sem serem ameaçados em momento algum.

"Minha maior preocupação é apenas tentar dar continuidade aos nossos novos atletas e aos que tivemos aqui", disse o técnico do Portland, Chauncey Billups, sobre as mudanças na equipe. "Essa é a maior coisa para mim. O problema é que é difícil apressar isso. Você tem que pegá-los quando chegam e continuar se esforçando."

Confira os resultados de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 123 x 108 New York Knicks

Milwaukee Bucks 120 x 119 Miami Heat

New Orleans Pelicans 125 x 95 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 119 x 98 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 122 x 114 Orlando Magic

Utah Jazz 132 x 127 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 119 x 107 Denver Nuggets

Phoenix Suns 120 x 90 Portland Trail Blazers