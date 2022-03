Dirigentes do BCE concordaram sobre normalização gradual da política monetária

03/03/2022 | 10:23



Os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) consideram apropriado a postura atual de "gradual normalização" da política monetária, segundo ata do encontro do Conselho da instituição ocorrido no mês passado, divulgada nesta quinta-feira, 3.

O documento informa que os membros do BCE discutiram a necessidade de já começar a retirar estímulos, em linha com os requisitos estabelecidos pelo forward guidance.

Para eles, o objetivo do processo é garantir que as expectativas de inflação sigam ancoradas. "Nesse ambiente, o principal risco não era mais o aperto da política monetária muito cedo, mas muito tarde", destaca o texto.

Ainda de acordo com o relatório, uma condução "gradual e flexível" da política é vista como fundamental. Os participantes da reunião avaliaram que o avanço dos riscos geopolíticos exige uma abordagem "prudente". "As tensões geopolíticas aumentaram e uma fase prolongada de altos custos de energia constituiu um risco material de baixa para os gastos e investimentos do consumidor", ressalta.

A ata indica ainda que dirigentes sugeriram evitar o uso das palavras "temporária" e "transitória" para se referir à recente escalada da inflação na zona do euro. "Dúvidas foram manifestadas sobre se a inflação em 2023 estaria abaixo de 2%, conforme previsto nas projeções da equipe de dezembro", pontua.

Os integrantes também concluíram que atingir meta de inflação de médio prazo não é mais uma "hipótese distante, tornando assim o cumprimento dos critérios de forward guidance mais provável dentro de um período de tempo mais curto".