Após descobrir câncer no pulmão, Ana Beatriz Nogueira desabafa e recebe apoio de famosos

03/03/2022 | 10:10



Após Ana Beatriz Nogueira, no ar em Um Lugar ao Sol, revelar que foi diagnosticada com um câncer inicial no pulmão, a atriz resolveu fazer um post no Instagram para falar sobre o ocorrido, em forma de desabafo.

Com um vídeo em que aparece dançando com Marcia Rubim, ela escreveu:

Nesse mês de março faço minha cirurgia, em abril volto para dançar com os amigos e quem mais chegar. Nesse vídeo: atrapalhando Marcia Rubim.

Ao ver a postagem da artista, alguns famosos fizeram questão de apoiá-la, como Lucio Mauro Filho, que escreveu:

Todas as orações e vibrações positivas! Vai voltar com tudo!

Bárbara Paz foi outra que mandou boas energias para Ana Beatriz:

Muito amor.

Betty Gofman também mandou um recado:

Vamos dançar muito muito muito!!!!