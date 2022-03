Kanye West sequestra e enterra Pete Davidson - atual de Kim Kardashian - em novo clipe

03/03/2022 | 10:10



Kanye West, agora renomeado Ye, adora usar suas músicas para alfinetar rivais. Já foi assim com Taylor Swift, Drake e outras personalidades que desafiaram o cantor. Dessa vez, o alvo foi Pete Davidson, atual namorado de Kim Kardashian - ex-esposa do rapper.

No clipe de seu novo lançamento, Easy, o cantor aparece sequestrando e enterrando Pete vivo. Na animação, Kanye ainda joga sementes de rosa em cima da cabeça do ator e volta para cortar as flores depois. Eita!

Na letra, ele diz:

- Deus me salve desta queda, para que possa dar cabo do Pete Davidson.