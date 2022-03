Marilyn Manson processa ex-noiva por difamação

03/03/2022 | 10:10



Marilyn Manson anda com seu nome super em alta nos último meses e agora decidiu entrar com um processo por difamação conta a sua ex-noiva, Evan Rachel Wood, alegando que ela e uma amiga conspiraram para derrubá-lo com uma série de alegações de abuso sexual coercitivo.

Segundo a People, foi apresentada uma queixa na última quarta-feira, dia 2, no Tribunal Superior de Los Angeles onde eles tiveram acesso ao processo do cantor e lá ainda alegava: difamação, sofrimento emocional e falsificação de identidade pela internet.

Nesta denúncia, Marily Manson de 53 anos de idade acusa sua ex de recrutar e pressionar mulheres a fazer acusações contra ele e de se passar por agentes da FBI para coagir ainda mais as mulheres, fazendo com que elas acreditem que seus familiares estavam em perigo. Lembrando que a artista plástica está entre, pelo menos, 15 outras mulheres que o acusaram de agressão sexual.

Além disso, Manson ainda alega na queixa segundo a People que a atriz Evan Rachel e Illma Gore o lançaram publicamente como estuprador e abusador. Uma inverdade maliciosa que descarrilou sua carreira de sucesso na música, na TV e no cinema. Anteriormente, o cantor até foi em suas redes sociais para se manifestar sobre o assunto:

Chegará um momento em que poderei compartilhar mais sobre os eventos do ano passado. Até então, vou deixar os fatos falarem por si mesmos.

Lembrando que o roqueiro fez questão de negar todas as alegações e que no qual ele chama de horríveis distorções da realidade. Vixe!