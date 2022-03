Uma agenda. Uma revista. Três livros.

Ademir Medici

A revista é eletrônica: dedicada aos veteranos da Escola Amaral Wagner, de Santo André. Um livro vem do interior, outros dois da Editora Matarazzo que revela mais três autoras, três poetas.

Agenda Histórica. Fundação Pró-Memória de São Caetano. www.fpm.org.br

“O Ginasiano”. On-line. Número 36. Três anos, 36 edições, 560 páginas. Criação: Dilson de Oliveira Nunes (editor-responsável). Acompanhe pelo GR-code.

“Os Milagres do Caminho”, de José Luz. Chega à Memória por gentileza do memorialista José Nicoletti, de Santo André. Um passeio pela história do Interior de São Paulo, com destaque para Águas de São Pedro e Inúbia Paulista. (19) 9-9653-0173.

“Piui Abacaxi”, de Isis San, com tradução de Cidália Vieira. Editora Matarazzo: (11) 3991-9506

“Uma Poesia Para Cada Dia”, de Josiane Feliciano. Editora Matarazzo. www.editoramatarazzo.com.br



Crédito da foto 1 – Acervo Pró-Memória

MARÇO. Sem a música, a vida seria um erro (Friedrich Nietzsche). E a ilustração: os músicos José Roy, Chico Alves e João Dias em reunião no Clube Comercial de São Caetano no início da década de 50

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

ENCARNAÇÃO NABARRO. Andreense que fala com carinho do Amaral Wagner e de Utinga, terra do avô, o escultor Vicente Galluci. “Os bailinhos eram supervisionados nas casas das famílias e em casas de amigos, sempre acompanhada por minha mãe”. Na edição, crônicas de Dilson Nunes, João Botteon e Milton Martins

Crédito da foto 3 – Seth Studio Arts, de Piracicaba

SUPERAÇÃO. José Luz relata sua vida e fala da cura de sua mulher tomando as águas sulfurosas de Águas de São Pedro. O prefácio é do médico Celso Henrique de Azevedo Marques, que há 20 anos trocou o Grande ABC por Águas de São Pedro

Crédito da foto 4 – Capa: Isis Santana de Freitas

LITERATURA INFANTIL. Poema com recursos lúdicos e sonoros de Isis San com tradução de Cidália Vieira: o amigo vai estender a mão, oferecendo um coração. Juntos, vão rir dessa história y de muchas otras que vendrán...

Crédito da foto 5 – Capa: Camila Giudice

POESIA. Que mulheres são essas? Trabalham de dia, às vezes à noite... mulheres de força, mulheres de fé. Esperança na alma, em meio a sorrisos. Derramam lágrimas na pandemia... No semblante demonstram brilho e harmonia (Josiane Feliciano)

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 4 de março de 1972 – Ano 14, edição 1783

MANCHETE – Nacionalizações levam o Chile à nova crise.

PALAVRA DO LEITOR – Faltou um nas homenagens. Carlos Manias Neto homenageia o médico andreense Antonio Refinetti.

Ribeirão Pires – Prefeitura anuncia a inauguração da sua biblioteca municipal, “uma obra anunciada em 1965”.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 4 de março de 1992 – Ano 33, edição 8010

MANCHETE – Eleitores são mais de 80% em São Caetano. Os eleitores em São Caetano chegam a 82% da população total, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (122.365 pessoas) e números provisórios do Censo-91 (149.125).

Em Santo André, 66,68%; em Diadema, 62,21%; em São Bernardo, 61,67%. Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não alcançaram o índice de 50%.

EDUCAÇÃO – Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão Universitária da Fundação Santo André organiza seu primeiro curso de história da música erudita. As aulas serão ministradas pelo maestro da Orquestra Sinfônica Jovem de Santo André, Flavio Florence. A professora Olga Molina é a coordenadora dos cursos.

EM 4 DE MARÇO DE...

1902 – Companhia Industrial de São Bernardo recorre contra o leilão dos seus bens, que foram penhorados. Anúncio- Fios brancos, crus, alvejados de todas as cores e de ótima qualidade, confeccionados na Fábrica de Fiação e Tecidos São Bernardo – vendem-se, em São Paulo, à Rua Direita, nº 14 (sobrado). Tratar com Silva Seabra & Companhia.

NOTA – Silva Seabra & Companhia era a razão social da famosa fábrica Ipiranguinha.

Londres, 4 (Ag. Havas) – Chegou hoje a esta capital, vindo da França, o distinto aeronauta brasileiro Santos Dumont.

1922 – Chuvas provocam o desmoronamento de barreiras em vários pontos da Estrada de Ferro São Paulo Railway, interrompendo o tráfego de trens entre o Alto da Serra e Santos.

Do correspondente do “Correio Paulistano” em Paranapiacaba: faleceu, nesta localidade, o nacional Antonio Catharino, que contava a avançada idade de 110 anos e era estimadíssimo.

1952 – Moradores da Vila Conceição, no Distrito de Diadema, querem mais ônibus. O atual serviço de transporte é insuficiente. Cresce o número de habitantes nesta área, que inclui o bairro Taboão, Rudge Ramos e Americanópolis, sem contar os novos loteamentos surgidos junto à represa de Eldorado.

1957 – Oswaldo Corrêa, “do Correio Paulistano”, lidera uma das chapas para eleição da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo.

NOTA – Alguns anos depois, Oswaldo Corrêa seria admitido para dirigir a “Folha de São Bernardo”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Queluz, no Vale do Paraíba. Elevado a município em 4-3-1842, quando se separa de Areias.

Pelo Brasil, aniversariam: na Bahia, Pindobaçu; no Mato Grosso, Santa Terezinha.

SANTO DO DIA

Casimiro (Cracóvia 1458 - Polônia 1484) é considerado o primeiro santo jovem leigo da Era Moderna.



Falecimentos

Santo André

Hozani Correia Braga, 92. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Irineu Soares de Oliveira, 89. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Itararé, em São Vicente (São Paulo). Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Nicolau Volcov, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Gerente de vendas. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Antonia Maria de Souza, 80. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Eurides Maria Alves da Silva, 73. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 26, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Clarice Therezinha dos Santos Motta, 69. Natural de Murutinga do Sul (São Paulo). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.