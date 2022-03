Luedji Luna se apresenta no Sesc Santo André

Da Redação



03/03/2022 | 09:19



Cantora e compositora baiana, Luedji Luna é um nome que tem se destacado no cenário da música brasileira atual. Tem dois discos e um EP lançados e agraciados: Prêmio Afro 2017, Prêmio Bravo 2018 e WME Awards 2020, além de ser indicada ao Grammy Latino de 2021. Também integrou os projetos Acorda Amor e Ayabass, e diversas colaborações musicais. Participou de dois renomados programas de música internacionais: Tiny Desk Concert e COLORS e realizou turnês internacionais no Canadá, EUA e Europa.



Show "Bom Mesmo É Estar Debaixo D''água"



O novo álbum e show de Luedji Luna chega após três anos do lançamento do primeiro disco, o aclamado "Um Corpo no Mundo". Este segundo trabalho inaugura um novo momento na carreira e na vida da cantora: a maternidade.



A obra é ela em sua essência: leveza e força. As canções transitam entre o jazz e os ritmos africanos, e são como um mergulho nas águas quentes da Bahia. Com sofisticação e ousadia, características que a compositora baiana vem trazendo desde o seu primeiro trabalho, o álbum é político sem ser panfletário e romântico sem ser clichê.