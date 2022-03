Força Nacional fica mais 60 dias em terra indígena no Sul

(da ABr)



A presença da Força Nacional na Terra Indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul, foi prorrogada por mais 60 dias, a contar de 7 de março até 5 de maio deste ano. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizando a prorrogação, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3).

De acordo com a portaria, os militares da Força Nacional vão atuar em ações de apoio à Polícia Federal, nas atividades de preservação da ordem pública, na segurança de pessoas e do patrimônio público, em caráter episódico e planejado. O número de militares a ser disponibilizados obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.