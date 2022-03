Ex-namorada de Dinho, do Mamonas Assassinas, vive no local do acidente após 26 anos

03/03/2022 | 09:11



Valéria Zoppello, ex-namorada de Dinho, vocalista do famoso grupo Mamonas Assassinas, viu o seu nome repercutir na web após lamentar os 26 anos da morte do amado em suas redes sociais. Com um carrossel de fotos, ela emocionou os internautas e causou uma verdadeira nostalgia nos fãs.

Aos 46 anos de idade e solteira, Valéria ainda vive no local do acidente, na Serra da Cantareira, em São Paulo. Atualmente, ela dedica a maior parte do tempo ao seu orquidário, sua principal fonte de renda. Ela virou especialista em orquídeas e até expõe em feiras e eventos.

Vale pontuar que na época em que namorava Dinho, Valéria era modelo e, após a morte do cantor, seguiu em frente e chegou a ter uma vida pública, trabalhando como atriz.