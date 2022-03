Gustavo e Eslovênia trocam farpas no BBB22; confira tudo que rolou na Festa do Líder!

03/03/2022 | 09:10



Gustavo está mesmo caidinho por Laís! Após salvar a amada do paredão, o brother comprou outra briga da médica durante a Festa do Líder da última quarta-feira, dia 2.

A saída de Larissa foi bastante estressante para o quarto lollipop, e acabou deixando Laís baqueada - assim como todos os membros do grupo, na verdade. A questão levantada por Gustavo é que Eslovênia deveria ter cedido sua vaga na psicóloga para a amiga.

- Era só falar uma vez, era só falar: Vai na minha frente. Só isso, explicou Gustavo.

- Eu já fiz isso várias vezes, mas, no dia que eu preciso, eu respeito o meu lugar. Era a vez da Jade [Picon], não era nem eu, mas ela me mandou ir primeiro, ela estava mais de boa, rebateu Eslô. Que ainda afirmou não ser obrigada a ceder vaga para ninguém: Independentemente de quem está muito mal e quem não está, todo mundo tem o momento para isso, temos que respeitar.

- Eu não achei legal você não deixar ela passar na frente. [...] Eu senti falta de empatia e ainda continuo sentindo. Empatia é você sentir a dor do outro. Eu nunca tinha visto o rosto dela daquele jeito, ela estava visivelmente mal, a cara dela era de... Então, se eu estivesse no quarto, eu teria tido esse tato de falar: Laís, você vai para o almoço do líder? Passa na minha frente, insistiu o participante da Casa de Vidro.

E a conversa entre eles continuou durante boa parte da madrugada.

Eli leva bronca da produção

Eli, por sua vez, acabou levando um puxão de orelha da produção após encurralar Jessi na piscina. O brother estava tentando brincar com a sister, mas ela não estava curtindo muito a situação e pediu repetidamente para o amigo parar.

- Sai, Eli. Para. Ô, Lina, me ajuda. Ô, Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para, pediu Jessi.

Alguns minutos depois, a produção soltou um alerta no telão chamando a atenção do brother.

- Relaxa, Eli, está tudo bem, afirmou Jessi, após Eli ter ficado assustado com a bronca.

Jade Picon planeja paredão

Enquanto isso, Jade Picon e Laís já estavam focadas no próximo paredão. Na expectativa de ganhar a liderança, a sister afirmou para a amiga que já sabe quem indicaria ao paredão.

- Você indica o DG se ganhar o líder?, questionou Laís.

- Eu?, disse Jade surpresa.

- Bota a Jessi?, pergunta Laís.

Então Jade acena que sim com a cabeça e questiona:

- E você?

- Se eu pegar? Qualquer um, DG, Scooby... Estou a fim de testar uma galera no Paredão.