São Caetano leva 2 a 0 do XV de Piracicaba e deixa o G-8 da Série A-2 estadual

03/03/2022



O São Caetano colecionou o segundo revés seguido no Campeonato Paulista da Série A-2 e deixou o G-8 da competição. Ontem à noite, no Estádio Barão de Serra Negra, o Azulão acabou derrotado por 2 a 0 pelo XV de Piracicaba. Este resultado, somado aos demais da rodada, derrubou o time do Grande ABC para a nona colocação, com 14 pontos – um a menos do que o São Bento, oitavo e que fecha a zona de classificação à segunda fase da competição. Já a equipe do Interior subiu para o terceiro posto, com 19.

O técnico Axel optou por um time diferente do São Caetano, sem Mineiro, Damasceno e Nathan Ferreira. Com a entrada de Donizete, até mesmo o esquema tático foi ligeiramente alterado, com um meio de campo mais reforçado e a linha ofensiva menos guarnecida. Ainda assim, nos minutos iniciais o Azulão jogou em condição de igualdade.

Aos poucos, porém, com a bola no chão e de pé em pé XV de Piracicaba começou a prevalecer. Em lances praticamentes seguidos, aos 15 e aos 16 minutos, o goleiro Luiz foi exigido. Aos 19, porém, não deu para o arqueiro do São Caetano: Diego Rosa ajeitou e Lúcio Flávio mandou no canto, abrindo o placar para os piracicabanos: 1 a 0.

O time da casa aproveitou o melhor momento para ampliar o marcador. Aos 32, Paraíba lançou em direção da área, a zaga azulina tentou fazer linha de impedimento, mas Diego Rosa entrou em condição legal, cara a cara com Luiz, para ampliar o marcador: 2 a 0.

Para a segunda etapa, Axel lançou Damasceno. Logo aos três minutos, ele teve chance em cabeçada que passou perto do gol de Paulo Vitor. Porém, o lance não animou muito o São Caetano, que acabou errando muitos passes e, preso à marcação do adversário, não levou perigo à meta alvinegra. Nathan Ferreira e Ney Bahia foram a campo, mas pouco fizeram. Do outro lado, Luiz também não precisou trabalhar muito. Afinal, o XV de Piracicaba estava confortável com o placar a favor, o qual segurou até o apito final.