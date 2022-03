Governo federal libera mais R$ 1,788 milhão para Petrópolis

03/03/2022 | 09:04



O governo federal autorizou o repasse de mais R$ 1,788 milhão a Petrópolis (RJ) para a execução de ações de defesa civil, depois que o município foi atingido por fortes chuvas em fevereiro. O aval consta de portaria assinada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional publicada no Diário Oficial da União (DOU). No mês passado, a União já havia autorizado a transferência de R$ 2,331 milhões para Petrópolis.