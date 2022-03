Com Serginho efetivado, Netuno perde quarto jogador por lesão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 09:08



O Água Santa confirmou que Serginho ficará à frente da equipe nesta reta final do Campeonato Paulista. O auxiliar técnico fixo e ex-volante conhece bem tanto o elenco quanto o clube e tem total confiança da diretoria do Netuno, que precisa somar o maior número de pontos nas três últimas rodadas para se salvar do rebaixamento – tem apenas sete pontos e ocupa a penúltima colocação geral. Ele ocupará a vaga deixada por Sérgio Guedes, que acabou desligado da função na terça-feira, um dia após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Estádio do Inamar.

Não bastasse a situação complicada, o Água Santa ainda tem outras questões que agravam ainda mais a situação – tornando a permanência na elite uma missão ainda mais árdua. Isso porque o volante Cristiano, um dos principais jogadores do grupo e que vinha se destacando, teve confirmado rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo logo aos oito minutos da partida contra o Tricolor.

É o quarto atleta que o Netuno perde por lesão na competição. O meia Luan Dias, por exemplo, que regressou após empréstimo ao Goiás e seria o camisa 10 do time no Paulistão, teve fratura na fíbula esquerda e sequer estreou. Já o atacante Denilson teve grave lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o volante Emerson teve fratura da tíbia. “Tudo isso nos arrebentou durante a competição”, lamentou o diretor executivo Júlio Rondinelli. “Fatalidades.”

Dessa maneira, com as peças que tem, o Água Santa se prepara para enfrentar a Ponte Preta, sábado, às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Será confronto direto na luta contra o rebaixamento, uma vez que a Macaca tem oito pontos (ou seja, apenas um a mais do que o Netuno). Triunfo do representante de Diadema ainda o recoloca na luta pela classificação às quartas de final.