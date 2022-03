Palmeiras bate Athletico-PR e fatura inédito título da Recopa

Dérek Bittencourt

03/03/2022



O Palmeiras conquistou ontem um dos poucos títulos que faltavam à sua recheada galeria de troféus. No Allianz Parque lotado, o Verdão fez 2 a 0 sobre o Athletico-PR e conquistou a Recopa Sul-Americana – duelo que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Sul-Americana. As equipes haviam empatado por 2 a 2 no duelo de ida, em Curitiba, na semana passada. Nova igualdade levaria à prorrogação e, caso persistisse, às penalidades. Mas não foi necessário. Os comandados de Abel Ferreira foram superiores durante quase todo o tempo, construíram o placar favorável no tempo normal e celebraram mais uma conquista após o apito final.

Desde a chegada do treinador português, em outubro de 2020, o Palmeiras participou de oito finais, conquistando quatro títulos (antes, venceu duas Libertadores e uma Copa do Brasil). Com esta trinca continental, Abel Ferreira se tornou o treinador palmeirense com o maior número de conquistas internacionais.

Em abril do ano passado, em Brasília, em meio à maratona de jogos represados pela pandemia, o Palmeiras havia deixado escapar este mesmo troféu ao perder do Defensa y Justicia, da Argentina, nos pênaltis. Ontem, entretanto, o Alviverde conseguiu se impor e, de maneira segura, fez a festa junto à sua torcida.

Quando a bola rolou, o Verdão – que teve Gabriel Veron como novidade no ataque, no lugar de Wesley – manteve o controle do jogo, criou muitas oportunidades, mas nenhuma delas levou grande perigo ao gol de Santos. Enquanto isso, Weverton era mero espectador da partida.

O Palmeiras voltou com muita intensidade para a etapa final. E, logo aos três minutos, balançou as redes: Zé Rafael cobrou falta com perfeição e abriu o placar. Pouco depois, Rony teve a chance de ampliar em linda tentativa de bicicleta, mas Santos fez grande defesa.

Em desvantagem, o Furacão precisou sair da defensiva. Hugo Moura e Marlos tiveram chances, mas não aproveitaram. Do outro lado, porém, após ajeitada de Atuesta, Danilo bateu no canto, decretando os 2 a 0 e o título alviverde.