INSS reinicia atendimento presencial sem agendar

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022



O atendimento presencial nas agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sem necessidade de agendamento prévio, está sendo retomado gradualmente a partir deste mês. É o que determina uma portaria publicada ontem no DOU (Diário Oficial da União).

Suspenso em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial nas agências do INSS começou a ser retomado ainda no fim de 2020, mas somente mediante agendamento prévio.

Com a portaria de ontem, além dos pedidos já agendados, as agências do INSS retomam também o chamado atendimento espontâneo, realizado na triagem, no autoatendimento orientado ou em guichê específico para informação ou orientação, sem necessidade de prévio agendamento. O retorno será feito de maneira gradual para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências.

Pela portaria, deverão retomar as atividades de orientação sobre benefícios e serviços previdenciários, bem como os atendimentos por decisão judicial; para emissão de senha para acesso à plataforma Gov.br; para acesso aos serviços ofertados pelo autoatendimento orientado, nas unidades participantes do Projeto do Novo Modelo de Atendimento. Em todos os casos, deve ser observada a prioridade de atendimento prevista em lei, garantida ao idoso maior de 80 anos de idade.

A portaria orienta ainda que, nos casos classificados como de ‘atendimento simplificado’, de baixa complexidade, e ‘atendimento específico’, de alta complexidade, deverá ser feito agendamento do serviço, por meio da central 135 ou na própria agência.

O agendamento para atendimento simplificado será realizado para os casos de pensão especial vitalícia da pessoa portadora da síndrome da talidomida; pensão mensal vitalícia do seringueiro e seus dependentes; pensão especial das vítimas de hemodiálise de Caruaru; bloqueio/desbloqueio de benefício para empréstimo consignado; alteração do local ou forma de pagamento; retificação de comunicação de acidente do trabalho; devolução de documentos; entre outros.

Já para os serviços de alta complexidade que não estão disponíveis nos canais remotos ou por meio de agendamento específico, o atendimento também poderá ser feito, excepcionalmente, nas agências, nos casos de órgão mantenedor do benefício inválido, impossibilitando a solicitação de serviços; tarefas concluídas com erros na inclusão de documentos ou relatórios, despacho conclusivo divergente da formatação no sistema de benefício, encerramento da tarefa por erro de sistema; utilização de NIT (Número de Identificação do Trabalhador) de terceiro ou equívoco na atribuição do NIT do titular, dependente, instituidor ou representante legal; consulta à consignação administrativa; e solicitar a contestação de NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico).

O INSS lembra ainda que as agências poderão, mediante agendamento prévio, emitir extratos de empréstimo consignado; de pagamento de benefício/histórico de crédito que comprova a renda do seu benefício; extrato de Imposto de Renda; extrato previdenciário; carta de concessão do benefício, que informa a forma de cálculo do valor do seu benefício; e declaração de beneficiário do INSS. Os agendamentos de emissão de extrato deverão ser atendidos na triagem das agências.

O INSS retomou ontem o pagamento dos benefícios para os segurados que recebem até um salário mínimo. Pelo calendário, será realizado o pagamento para quem tem ‘6’ como o penúltimo número do benefício.