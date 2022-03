Vereador cobra publicação de listas de medicamentos

Heitor Agrício

Especial para o Diário



03/03/2022 | 08:24



O vereador Ricardinho da Enfermagem (PSB) protocolou projeto que obriga a Prefeitura de Mauá a dar publicidade tanto às listas de medicamentos disponíveis na rede pública de saúde quanto daqueles que estão em falta. A matéria foi incluída na pauta da sessão da Câmara, com parecer pela rejeição da proposta pela Comissão de Justiça.

O parlamentar diz que pretende conversar com colegas para entender os motivos para sugerirem o veto, mas já adiantou que não descarta a possibilidade de recorrer ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) para que seu objetivo seja alcancado e a administração divulgue as relações.

“Não vejo o projeto como inconstitucional, mas que defende a transparência e não gera despesas ao município. Vale lembrar que 80% dos moradores da cidade são dependentes do SUS, e a intenção é que essa informação seja direito de todos. Como vereador, tudo que envolve direito público – como esse tipo de informação – é de minha obrigação”, comentou.

Ainda a respeito da questão de medicamentos no município, o vereador disse sobre a redução de horário de funcionamento nas farmácias das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), que desde outubro de 2021 deixaram de funcionar por 24 horas, passando a ficar abertas das 8h às 18h.

Em dezembro do ano passado, reportagem do Diário mostrou que a mudança do horário do atendimento nas UPAs gerou discussão durante sessão na Câmara. Um dos críticos mais contudentes foi o vereador Sargento Simões (Podemos), uma das lideranças oposicionistas na casa. A administração petista alegou que não havia, na portaria de funcionamento das unidades, a dispensação de medicamentos.

O Diário pediu entrevista com a secretária de Saúde para comentar sobre o projeto do vereador e a situação dos medicamentos no município, mas a Prefeitura limitou-se a enviar nota oficial: “A Prefeitura de Mauá está empenhada em oferecer mais medicamentos à população. Ao assumir o governo, em janeiro de 2021, a gestão encontrou 198 dos 296 itens disponibilizados aos munícipes no estoque, o equivalente a 67%. Atualmente, está em 86%, o que não era atingido desde 2016. Entre os produtos que voltaram ao estoque, alguns estavam em falta havia mais de um ano”, sustentou a gestão do governo de Marcelo Oliveira (PT).