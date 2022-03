São Bernardo investe R$ 6 milhões no viário do Alves Dias

Da Redação



03/03/2022



A Prefeitura de São Bernardo entregou na tarde de ontem mais uma etapa do programa Asfalto Novo, iniciativa já realizada em outros bairros e que desta vez beneficiou 17 ruas do Alves Dias com recapeamento e novas sinalizações, com custo de R$ 6 milhões. As melhorias vão facilitar a circulação e garantir mais segurança a motoristas e pedestres, segundo avaliação do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador. As intervenções representam área aproximada de 61 mil m² e vão beneficiar em torno de 20 mil moradores que residem e circulam naquela região.

Esse programa é prova concreta do compromisso e do zelo que a gestão tem com a cidade e da responsabilidade em melhorar a vida das pessoas na prática, no dia a dia”, destacou o secretário, que esteve com o prefeito Orlando Morando (PSDB) no ato que marcou a entrega da revitalização das vias.

As intervenções começaram em janeiro, e a ideia inicial era a de concluir os trabalhos em 60 dias, mas a Secretaria de Transportes e Vias Públicas acelerou o cronograma e finalizou essa primeira fase do programa naquela região. Outras ruas do bairro também passarão por recapeamento nas próximas semanas, segundo o cronograma da pasta.

“Quando assumimos a Prefeitura não encontramos apenas a bagunça que estava a gestão administrativa do município, mas pegamos um município abandonado. Aos poucos, priorizando investimentos e colocando a casa em ordem, pudemos traçar metas para recuperar a mobilidade nos quatro cantos da cidade e devolver a dignidade aos moradores de São Bernardo”, comentou o prefeito.

O chefe do Executivo também informou que o governo prepara novo pacote de recapeamento nas próximas semanas, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), mas não deu detalhes sobre bairros e valores envolvidos. O governo Orlando Morando já havia assinado ordem de serviço para o início das obras de recapeamento de 32 ruas no Jardim Hollywood. O investimento na região, na ordem de R$ 4,6 milhões, também ocorre em parceria com a empresa estatal.

PARQUE ESPACIAL

Outro bairro que está sendo beneficiado pelo programa é o Parque Espacial, onde 22 ruas serão recapeadas. A expectativa é que as intervenções sejam finalizadas até maio, englobando a pavimentação, sinalização e instalação de nova ciclovia no entorno do bairro. Os serviços atendem antiga demanda dos moradores.O investimento no pacote de melhorias será de R$ 5,78 milhões, sendo aproximadamente 50% do valor proveniente do governo federal.

Com as intervenções no bairro, o município supera 700 ruas já contempladas pelo programa, totalizando 2,3 milhões de metros quadrados de vias recuperadas.

“Há anos os moradores cobram por estas melhorias. Asfalto novo não é só estética, é conforto e economia, já que poupamos recursos com serviços de tapa-buracos. Começamos pelos bairros mais críticos e, depois de revitalizar mais de 700 ruas da cidade, agora iniciamos os trabalhos aqui no Parque Espacial”, destacou o chefe do Executivo, à época.