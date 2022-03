03/03/2022 | 08:10



Parece que temos um novo casal na área e de ex-BBBs! Segundo informações do colunista Leo Dias, Ana Clara e Rodrigo Mussi estão se conhecendo melhor.

Ana e Rodrigo se encontraram no último final de semana em uma festa na casa do apresentador Bruno De Luca e a proximidade dos dois chamou atenção de quem estava presente. Vale pontuar que o público percebeu um clima entre eles durante a participação de Mussi no programa comandado pela ex-BBB no Multishow.

Após a repercussão do assunto, Ayrton Lima, pai de Ana Clara, conversou com Leo Dias e falou sobre o suposto affair. Segundo ele, a filha não falou nada a respeito, mas que torce pela felicidade da mesma.

Ele é bonito pra caramba, meus netos vão ser lindos. Eu nunca cobrei nada da Ana Clara neste quesito [saber com quem ela namora]. Nem mesmo quando a Ana era menor de idade, sabe? Até então eu não sabia de nada. Mas, se for real, ela vai me ligar e falar logo mais. E olha, aqui entre nós, esse Rodrigo é bonito pra caramba e a minha filha também, né?, afirmou ao jornalista.

Vale pontuar que Ayrton foi finalista ao lado de Ana Clara na décima oitava edição do Big Brother Brasil.