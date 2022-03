Segurança nas escolas

Do Diário do Grande ABC



02/03/2022 | 23:59



O governo do Estado tem um ano para adequar os prédios onde funcionam suas escolas em Mauá às regras que garantem a evacuação dos alunos com segurança em caso de incêndio ou qualquer outra ocorrência que gere pânico. A ordem partiu do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que acolheu denúncia do MP (Ministério Público). Caso não faça o que foi determinado, garantindo a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), o Executivo paulista está sujeito a multa diária de R$ 10 mil para cada uma das unidades que estiverem sem o documento – atualmente, 60 dos 63 endereços.



É lamentável, e preocupante, que o Estado negligencie as normas de segurança de crianças e jovens que passam boa parte do dia sob seus cuidados. As consequências podem ser fatalmente trágicas. A falta de licença dos bombeiros pode significar que as escolas não possuem rotas de fuga adequadas, o que compromete o rápido e seguro esvaziamento das unidades em caso de extrema necessidade.



A desembargadora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho comparou a situação das escolas mauaenses à da Boate Kiss, onde, em 27 de janeiro de 2013, 242 pessoas morreram por não terem como deixar o local de forma rápida após incêndio atingir a casa de shows localizada em Santa Maria, cidade do Rio Grande do Sul. À primeira vista, o exemplo choca os mais sensíveis, mas certas verdades precisam ser ditas com todas as letras, por mais duras que sejam.



Em sua defesa, o Estado argumentou que todos os seus imóveis educacionais “são construídos de acordo com a legislação e normas de segurança vigentes à época”. Se for verdade, e dê-se crédito ao governo paulista, que os respectivos AVCBs sejam obtidos. E nem o fato de nenhuma tragédia ainda ter ocorrido pela falta do documento pode servir de atenuante. Como bem sustentou a magistrada na sentença, não se pode esperar que ocorram problemas para que a intervenção seja, então, exigida. Quando se envolvem vidas humanas, prevenir é, mais do que nunca, a melhor pedida.