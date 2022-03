‘Ele só está fazendo o trabalho dele’

Do Diário do Grande ABC



02/03/2022 | 23:59



O vídeo de entregador de comida sendo agredido pelo cliente, após discussão envolvendo a forma de pagamento, viralizou nas redes sociais no início de fevereiro. O caso ocorreu em Manaus e na gravação é possível ouvir a voz de uma mulher, que diz: ‘Ei, moço, deixa ele. Ele está só fazendo o trabalho dele’. É frase forte, ‘só está fazendo o trabalho dele’, e que diz muito sobre as relações de trabalho e as transformações na relação empregados-empregadores, especialmente em cenário pandêmico. Os entregadores de comida por aplicativos estão no grupo de trabalhadores informais que cresce significativamente pelo mundo dentro da chamada gig economy, ou economia alternativa, que consiste em prestação de trabalhos temporários ou de curto prazo, incluindo autônomos, freelancers e os que abastecem serviços como Uber e Airbnb.



Esse modelo não é novo, mas se transformou e ganhou destaque nos últimos anos, fortalecido pela oferta de empregos das plataformas digitais como fonte de renda complementar ou principal. Sendo assim, importante compreendermos que gig economy é forma de trabalho baseada em pessoas que têm empregos temporários ou fazem atividades de trabalho, pagas separadamente, sem horário ou local fixo e que deve oferecer reais condições de trabalho, por mais desafiadoras que sejam ou ainda quando não há nenhum tipo de respaldo jurídico de apoio. Neste sentido, a lei 14.297, promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, em 6 de janeiro (mesmo dia em que a Uber Eats anunciou sua saída do serviço de delivery no Brasil), constitui importante marco regulatório para empresas de aplicativo e trabalhadores, pois assegura benefícios ao entregador, e, de outro giro, confere maior segurança às empresas na condução de sua operação.



A nova lei regulamenta e estabelece medidas de proteção asseguradas aos entregadores e prevê, por exemplo, pagamento de assistência financeira pelas empresas de aplicativos em casos de acidente no percurso ou mesmo resultado positivo para Covid-19. Também determina que empresas são obrigadas a fornecer, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. A lei ainda reforça entendimento do Poder Judiciário sobre o tema. Em julgamento dia 15 de dezembro de 2021, pela 3ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho), dois dos três ministros do colegiado reconheceram vínculo empregatício entre Uber e motorista, por entenderam que existe subordinação dos motoristas com a empresa, abrindo importante precedente. E, neste sentido, a Lei 14.297/2022 vem para esclarecer que, em que pese a necessidade de modernização e de novos modelos de trabalho, a dignidade do trabalhador e sua relevância social prevalecem.



Carmem Bosquê e advogada.



PALAVRA DO LEITOR

Universal

A esquerda brasileira tem algum apreço pelos pobres? A ideologia de esquerda se apresenta como defensora dos menos favorecidos. Tanto que muitos associam automaticamente ‘esquerda’ com ‘benefícios aos mais pobres’. Mas por trás da máscara há grupo disposto a lutar por seus próprios interesses a todo custo, sem se importar com os que são vulneráveis. De fato, esquerdistas não valorizam os pobres, mas sim a pobreza em si, pois se aproveita dela para manipular a população. O texto acima, que subscrevo inteiramente, consta em matéria do jornal Folha Universal, do dia 20 de fevereiro do corrente ano.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Caridade?

O governador de São Paulo está oferecendo asilo para ucranianos. Por que não vemos essa bondade com os brasileiros que estão jogados nas ruas? Muitos não têm casa, comida e emprego. Parece mais uma jogada eleitoreira, oportunismo do que preocupação com quem sofre. Quem anda pelas ruas da maior cidade da América Latina pode ver o tamanho do abandono dessas pessoas, portanto, não precisa ir tão longe se a razão é fazer caridade.

Luciana Lins

Campinas (SP)



Neutro?

Como pode o presidente do Brasil mais despreparado da nossa história , em meio à invasão de uma nação a outra, também independente, se preocupar com o preço das matérias-primas de fertilizantes e ignorar a morte e destruição injusta patrocinadas pelo seu amigo comunista, aliado de Venezuela, Cuba, Belarús, China e outros governos comunistas que afirma combater? Neutro contra o comunismo? Combater o comunismo ou apenas o PT e o Lula? Que a cada dia ganham mais adeptos no Brasil , impulsados pelos erros, arbitrariedades e desprezo pela vida que ele insiste em mostrar, revelando seu verdadeiro caráter por detrás da máscara fantasiosa de presidente do Brasil.

Ruben J. Moreira

São Caetano



PSDB

O tucanato em São Paulo, depois de 30 anos de comando, não se atualizou, com as necessidades do crescimento da população (Tucanos de São Paulo têm cobrado lealdade de Ricardo Nunes). Agora só vão acusar ‘Alkproblemas’. Precisamos de renovação no Estado, sem essa cartilha!

Walter Ruiz de Pontes

do Facebook



Buracos em Mauá – 1

Vereadores? Eles nem andam pela cidade (Vereadores de Mauá reclamam de buracos). Provavelmente quem reclamou foram os ‘parasitas’ de seus assessores. A população está abandonada há décadas. Só muda o prefeito, mas os problemas são os mesmos. Piada!

Renê Amorim

do Facebook



Buracos em Mauá – 2

Na verdade, a cidade precisa de plano de ação em relação ao asfalto. Deveria fazer um planejamento e retirar o asfalto e refazer desde o cascalhamento até o asfalto, em conjunto com as concessionárias de água e esgoto. O prefeito que fizer isso nunca mais perde a eleição em Mauá.

Douglas Silva Pra

do Facebook



Roberto Freire – 1

Comunismo (live no Facebook do Diário com Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania)? O que vai mudar o mundo é a fé e o positivismo. Bons pensamentos! Boas energias emanadas ao planeta! Fora todos políticos do planeta! Tudo que é ruim que saia para fora deste planeta!

William Man

do Facebook



Roberto Freire – 2

O partido Cidadania vai apoiar Lula!

Paulo Mello

do Facebook



Roberto Freire – 3

Parabéns pela entrevista. Chamem o Pedrinho Botaro. Nome expressivo da região, que está fazendo um trabalho excelente à frente do Legislativo andreense.

Leandro Gueiros Grassi

do Facebook