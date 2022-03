Suécia acusa Rússia de violação de seu espaço aéreo

02/03/2022 | 18:53



A Suécia afirmou que quatro jatos de combate da Rússia violaram seu espaço aéreo no Mar Báltico, nesta quarta-feira, 2. As quatro aeronaves sobrevoaram brevemente o espaço aéreo sueco a leste da ilha de Gotland, segundo comunicado das Forças Aéreas do país.

O comandante da Força Aérea da Suécia, Carl-Johan Edstrom, demonstrou preocupação com o fato e disse que houve "comportamento não profissional e irresponsável do lado russo". Jatos de combate suecos foram mobilizados e fizeram registros dos jatos russos, disse a nota oficial. "Nós estamos posicionados para assegurar a integridade territorial das fronteiras suecas", afirmou Edstrom. "Temos total controle da situação", garantiu.