Joey King, protagonista de 'A Barraca do Beijo', revela noivado

02/03/2022 | 18:17



A atriz Joey King, de 22 anos, anunciou que está noiva de seu namorado, o produtor e diretor Steven Piet, de 30 anos. Os dois estão juntos desde 2019 e compartilharam a notícia através das redes sociais.

Em sua postagem, a intérprete do filme A Barraca do Beijo, disse que o pedido aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano e se declarou ao noivo: "Eu te amo mais do que uma legenda do Instagram poderia fazer justiça".

O casal se conheceu nos bastidores da série The Act, na qual Piet era produtor. Nela, a atriz interpretou Gypsy Rose Blanchard, uma jovem que passou a vida inteira acreditando que tinha uma grave doença por causa de sua mãe superprotetora. King chegou a ser indicada ao Emmy pelo papel.

Em seu Instagram, Steven também compartilhou fotos e falou sobre o momento do pedido. "O tempo estava menos do que perfeito. Frio. Ventando. Perfeitamente imperfeito para pedir à minha melhor amiga para passar a vida inteira comigo", escreveu.

Nos comentários, artistas como Sabrina Carpenter, Camila Mendes, Elle Fanning e Chase Stokes parabenizaram o casal.