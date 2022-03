Diadema sedia evento sobre jogos de tabuleiro

Do Diário do Grande ABC



02/03/2022 | 17:58



Pela primeira vez o Grande ABC recebe evento que tem como objetivo tirar as crianças e jovens de frente das telas digitais para se reunir com família e amigos para rodadas de jogos de tabuleiro. O “Jogaderia” será realizado até e 6 de março, das 14h às 20h, no Shopping Praça da Moça. A atração é gratuita.

O evento promove, além de interação social, um verdadeiro desafio e treino de raciocínio lógico e estratégia. São cerca de 70 opções para diversas faixas etárias, sendo uma oportunidade de adultos resgatarem boas memórias com jogos que fizeram parte de suas vidas. É também uma oportunidade de incentivar um novo estilo de brincadeira às crianças.

“Sediar um evento como este significa muito para nós, principalmente porque com o avanço da pandemia, as crianças ficaram ainda mais em casa e o contato com o celular e computador foi ainda maior”, relatou o gerente de Marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima. “Proporcionar isso para as famílias é oferecer um novo mundo de descobertas e aprendizados”, completou.

Para Rodrigo Silva, fundador da Jogaderia, hoje as pessoas estão redescobrindo os jogos de tabuleiros e de cartas, os chamados ''''jogos analógicos''''. “Nesses últimos anos em que tivemos que ficar cada vez mais online e em frente a telas, os jogos são vistos como um momento de desintoxicação do eletrônico. É uma ''''moda'''' que veio pra ficar”, destacou.

Entre os principais jogos estão inclusive aqueles que geram muita interação e causam até discórdia entre os participantes, como o emblemático jogo de cartas “Uno”, que agora possui uma versão que permite aos jogadores escolherem regras próprias para desafiar os adversários. Os jogos de mímica, desenhos e investigação como “Imagem e Ação”, “Detetive”, “Perfil” e até mesmo os tradicionais tabuleiros de xadrez são alguns dos itens disponíveis para os usuários, que contam também com monitores para auxiliar nas regras dos jogos.

O Shopping Praça da Moça fica na Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro de Diadema. O Jogaderia acontece até dia 6 de março, das 14h às 20 horas, na Praça de Eventos do centro de compras.