Processo de divórcio de Kim Kardashian com Kanye West chega ao fim

02/03/2022 | 17:10



Solteiríssima! O processo de divórcio de Kim Kardashian com Kanye West chegou ao fim nesta quarta-feira, dia 2, e agora a empresária é oficialmente uma mulher livre - um juiz atendeu ao pedido de colocar um ponto final no casamento.

E, agora, ela pode voltar a ser legalmente apenas Kim Kardashian e não mais Kim Kardashian West.

A audiência aconteceu por vídeoconferência e ela estava presente, no entanto o seu ex-marido, Ye, não compareceu - o advogado do rapper não fez nenhuma oposição de que ela voltasse a ser solteira, porém ele impôs três condições.

A primeira, e que o magistrado concordou, é que o direito deles receberem um reimbolso do dinheiro que deve ser dividido entre eles será preservado caso um dos dois morra.

E as outras duas foram negadas: que Kim não transferisse nenhum ativo financeiro que ela tenha em fundos e que a socialite se casasse de novo ela teria que renunciar ao chamado privilégio conjugal, isso significaria que o novo marido não teria que testemunar, caso fosse preciso, sobre as comunicações que teve com ela.

E, ainda segundo o TMZ, uma fonte próxima de West afirmou que o artista também queria o divórcio - ele demitiu seu quarto advogado no processo, Chris Melcher, essa semana.