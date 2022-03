Jandrei testa positivo para covid-19 e Volpi volta ao São Paulo no clássico

02/03/2022 | 16:08



Tiago Volpi ficou no banco de reservas do São Paulo nos últimos seis jogos após perder a disputa pela posição para Jandrei. O novo titular, contudo, testou positivo para a covid-19 e abre caminho para o goleiro ter chance de recuperar a vaga perdida. Sábado a equipe faz o clássico com o Corinthians, no Morumbi, e uma boa apresentação pode servir pelo resgate da titularidade.

O São Paulo faz dois clássicos seguidos. Depois de encarar o Corinthians, hospeda o Palmeiras, no dia 10 de março, quinta-feira, novamente pelo Paulistão, ainda com possibilidade de Volpi jogar por causa dos protocolos da Federação que exigem 10 dias de isolamento. Nikão é outro afastado do elenco por causa do vírus.

Volpi perdeu a vaga após sofrer nos dois jogos em que esteve em campo no ano: as derrotas para Guarani e Red Bull Bragantino, nas quais acabou vazado em seis oportunidades. Desde o ano passado em rota de colisão com torcedores, ele sabe que precisa mostrar serviço agora para não abreviar sua passagem pelo clube.

Além da mudança no gol, o São Paulo deve seguir com algumas ausências entre os titulares. O zagueiro Diego Costa, que entrou e agradou o técnico Rogério Ceni, sofreu um estiramento muscular e não trabalhou com o grupo na reapresentação desta quarta-feira, assim como Igor Gomes e Alisson. Todos têm poucas chances de enfrentar o Corinthians.

Por outro lado, Patrick e Luan trabalharam o tempo todo com o elenco - os titulares contra o Água Santa fizeram recuperação física. Ceni iniciou as atividades com trocas de passes, depois intensificou as finalizações de todas as maneiras: após tabelas, de longa distância, pelo alto, em cruzamentos rasteiros... A ordem é ter precisão no clássico.