Estudantes do ensino médio têm pior desempenho em matemática em 11 anos

02/03/2022 | 16:03



Os alunos do ensino médio da rede estadual de São Paulo apresentaram no ano passado o pior desempenho em matemática dos últimos 11 anos. O dado foi apresentado nesta quarta-feira (2) pelo secretário da educação do Estado de SP, Rossilei Soares. Na coletiva de imprensa foram divulgados os resultados das escolas estaduais do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2021. Os dados da avaliação confirmam as perdas irreparáveis causadas pela pandemia e fechamento das escolas.

As provas foram aplicadas em dezembro do ano passado para mais de 642 mil alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio da rede estadual. Em média, todos os ciclos apresentaram queda em comparação à última prova realizada em 2019 e na série histórica. As pontuações obtidas são classificadas em quatro etapas de proficiência - Avançado; Adequado; Básico; Abaixo do básico - que se adequam de acordo com o ano/série.

Os componentes avaliados são Língua Portuguesa (LP), Matemática e área de Ciências da Natureza, além de redação e preenchimento de questionário socioemocional e econômico. Os resultados da avaliação de Ciências da Natureza não serão divulgados neste momento, segundo a Seduc-SP, pois a última avaliação foi aplicada em 2014 e com o currículo anterior; portanto, não há comparabilidade.

Em LP, a variação negativa da 3ª série do ensino médio, no comparativo com a última avaliação, em 2019, foi de 4,1%, saindo de 274,5 para 263,1, mesmo cenário obtido em 2013. Quatro em cada 10 estudantes apresentaram conhecimentos “abaixo do básico”. Em Matemática, o recuo ficou em 4,4%, de 276,6 para 264,2 - o pior índice em 11 anos, com 58,7% deles inseridos na menor etapa de proficiência.

No acumulado entre os componentes curriculares, o retrocesso de aprendizagem foi mais evidente no 5º ano do ensino fundamental, que apresentou recuo de 8,5% - 216,8 para 198,2 - em LP e 9,1% - 231,3 para 210,2 - em Matemática, resultados semelhantes a 2012 e 2013, respectivamente. Por outro lado, este grupo apresentou os dois maiores índices em conhecimento avançado, com 15,8% em LP e 9,9% em Matemática, em comparação a 2019 quando estavam no adequado. O 9º ano apresentou perdas de 3,3% em Língua Portuguesa, caindo de 249,6 para 241,3, e 5% em Matemática, a queda foi de 259,9 para 246,7, com 56,8% e 51,5%, respectivamente, no nível básico.

Na prática, os resultados apontam que em língua portuguesa, o aluno que está no 5º ano apresenta a mesma proficiência de um estudante do 3º ano do ensino fundamental, no nível adequado. No 9º ano, a média do conhecimento se encontra no básico, o que seria adequado para o 7º ano. Já o aluno da 3ª série do ensino médio saiu da escola com proficiência adequada ao estudante do 8º ano do ensino fundamental.

Em matemática, o aluno que está no 5º ano está com a mesma proficiência esperada de um estudante do 2º ano. O aluno do 9º ano possui conhecimento adequado para o 5º ano. Na da última série do ensino médio, o estudante saiu da escola com defasagem de quase seis anos.

O Saresp 2021 também foi aplicado de forma amostral para estudantes dos 2º e 3º anos do ensino fundamental. Ao todo a aplicação envolveu mais de 5 mil escolas da rede estadual e mais de 2 mil escolas das redes municipal, particular, SESI e Centro Paula Souza. Os dados apresentados são referentes a rede estadual, sendo que os resultados de redação e socioemocionais ainda serão disponibilizados. Não foram divulgados os dados de outras redes nem separados por cidade.