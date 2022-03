Da Redação

02/03/2022 | 15:25



A Polícia Civil localizou, na última segunda-feira (28), 550 tijolos de maconha em um compartimento secreto de um caminhão, na Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. Na ação, um homem, que não teve seu nome revelado, de 34 anos, foi preso em flagrante. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), durante apurações para combater o tráfico de drogas, integrantes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Diadema descobriram que entorpecentes oriundos do sul do País seriam entregues na cidade, em um veículo, no modelo Volvo/VM 260 6x2R.

De posse da informação, que também indicava que o caminhão teria como rota a Rodovia dos Imigrantes, os agentes passaram a monitorar a via e realizar buscas, até que localizaram o veículo investigado estacionado em um posto de combustível, no km 15.

Foi realizado monitoramento, sendo feita a abordagem no momento que um suspeito se aproximou do caminhão. Questionado, o homem disse que vinha do Estado do Paraná, do município de Toledo, e que tinha feito entregas de frango congelado. Contou, ainda, que tinha recebido ordens do contratante para deixar o veículo estacionado no posto e buscá-lo no dia seguinte para retornar ao seu estado.

Diante da suspeita, os policiais civis realizaram uma vistoria minuciosa no caminhão, resultando no encontro de um compartimento secreto no teto do baú, contendo 376 quilos de maconha, distribuídos em tijolos. Toda a droga foi apreendida para perícia. O veículo, um celular e R$ 357 em espécie também foram recolhidos.

O caminhoneiro foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e permaneceu detido à disposição da Justiça.