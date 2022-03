Equipe de Ana Beatriz Nogueira revela data da cirurgia da atriz para retirada de nódulo

02/03/2022 | 15:10



Ana Beatriz Nogueira, que está no ar na novela Um Lugar Ao Sol interpretando a personagem Elenice, revelou estar com câncer e o colunista Leo Dias conversou com a assessoria da artista sobre os detalhes do tratamento dela.

E, segundo informações da equipe da atriz, a cirurgia para a retirada do nódulo encontrado será realizada ainda este mês:

A gente está aguardando [por uma data], agora em março.

E a assessoria ainda afirmou que a doença de Ana Beatriz foi descoberta no final de janeiro.

Ela descobriu [o nódulo] no final de janeiro, início de fevereiro.

O diagnóstico do tumor foi confirmado após ela fazer uma exame de tomografia, por conta da gripe influenza que contrauiu no começo do ano.