Jon Bon Jovi completa 60 anos; relembre seus principais sucessos

02/03/2022 | 14:24



Jon Bon Jovi comemora 60 anos de idade nesta quarta-feira, 2. O Estadão relembra alguns dos principais sucessos acumulados pelo líder do Bon Jovi ao longo de sua carreira, iniciada nos anos 1980.

A introdução com uso da técnica talkbox na guitarra e o empolgante refrão tornam Livin' on a Prayer a música mais tocada do grupo na maioria das plataformas de streaming. Os fãs da série Todo Mundo Odeia o Chris (2005) vão se lembrar da melodia na última cena da temporada final (uma paródia do fim de Família Soprano - com a diferença de que, nesta, a canção escolhida era Don't Stop Believin', do Journey). Nela, à espera do resultado de uma importante prova feita por Chris, a família se reúne em um restaurante e solta a voz ao cantar os famosos versos: "Oh! We're halfway there/Oh-oh! Livin' on a prayer/Take my hand, we'll make it I swear/Oh-oh! Livin' on a prayer".

You Give Love a Bad Name, por sua vez, é 'a cara' dos anos 1980. "Shot through the heart/And you're to blame/You give love a bad name", diz o refrão. Wanted Dead Or Alive traz uma sonoridade acústica na letra que fala sobre um caubói que é "procurado vivo ou morto".

As três citadas fazem parte do álbum Slippery When Wet, o mais aclamado álbum do grupo, lançado em 1986. Ou seja, já são quase 'quarentonas'. A década ainda traria Bad Medicine (1988) e a balada romântica I'll Be There For You (1988). A temática amorosa estaria presente novamente em Always (1994).

Em 2000, o álbum Crush 'apresentou' o lado rockeiro mais pesado do Bon Jovi a uma nova geração através do hit It's My Life: "It's now or never/I ain't gonna live forever/I just want to live while i'm alive/It's my life".

Quem viveu no Brasil no início do milênio certamente também se lembrará de ouvir nas rádios Misunderstood, do álbum Bounce (2002). A canção foi impulsionada pela presença na trilha sonora de Mulheres Apaixonadas (2003), novela das 8 da Globo, tema das cenas entre Claudio (Erik Marmo) e Edwiges (Carolina Dieckmann).

Em 2005, Have a Nice Day, do álbum homônimo, também fez algum sucesso, mas não se comparava aos principais hits da banda, que ainda conta com outros dois membros da formação original, o baterista Tico Torres e o tecladista David Bryan, além do próprio Jon Bon Jovi. O guitarrista Richie Sambora deixou o grupo em 2013, quando foi substituído por Phil X.

O Bon Jovi já realizou diversas apresentações no Brasil. A mais recente delas ocorreu no festival Rock In Rio, em 2019, quando o vocalista demonstrou que, se a voz não é mais a mesma dos velhos tempos, a capacidade de mobilizar uma plateia segue intacta.

Durante a pandemia, o grupo lançou seu 15º álbum de estúdio, 2020, abordando temas como a pandemia, raça e polícia (clique aqui para ler uma análise).

Ouça aos outros sucessos citados ao longo do texto:

