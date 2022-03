Postos do Poupatempo funcionam normalmente hoje (2)

Os postos do Poupatempo reabriram hoje (2) e já estão funcionando normalmente mediante agendamento. Os serviços presenciais são marcados pelo site www.poupatempo.sp.gov.br, totens de autoatendimento ou aplicativo do Poupatempo Digital.

Os atendimentos que são feitos pessoalmente estão sinalizados no portal oficial do Poupatempo. Os mais comuns são de RG (1ª e 2ª via, assim como alteração de dados), transferência interestadual e mudança de característica de veículos. Serviços como renovação de CNH, licenciamento anual e 2ª via de multas são realizados pela internet. Carteira de vacinação da Covid-19, carteira de trabalho e seguro-desemprego também estão disponíveis on-line.

Os totens de autoatendimento estão em shoppings, mercados e estações de Metrô e CPTM. Para localizá-los, basta acessar www.poupatempo.sp.gov.br.