Felipe Neto rebate críticas após ter desejado sorte para ex-namorada, que está no BBB de Portugal

02/03/2022 | 13:10



Ao que parece, Felipe Neto não tem sossego! O youtuber decidiu comentar sobre a participação de Bruna Gomes, sua ex-namorada, no Big Brother Famosos, em Portugal, e declarar torcida. No entanto, a atitude não foi bem vista na web e o nome de Felipe ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque, anteriormente, o influenciador terminou o relacionamento com Gomes pelo celular, na véspera do Natal. Eita! Diante da repercussão negativa, na última terça-feira, dia 1, ele usou as redes sociais para rebater as críticas e colocar um ponto final da polêmica.

- Já tem algum tempo que vejo pessoas comentando sobre o término do meu relacionamento, como se soubessem de algo. Nada foi dito. Pegam uma declaração de alguém que nem fez parte do caso e acham que podem dar opinião sobre o que aconteceu. Se você não estava no término, não tem que ter opinião. Não é para causar, lacrar, que estou falando. Só porque as pessoas perdem a noção, não fazem a mínima ideia do que aconteceu e saem opinando. Não está tudo bem. A única coisa que importa é que eu e Bruna ficamos bem. E eu convoco todo meu fandom a ajudá-la a vencer o Big Brother Portugal. Façam mutirão, votem muito, vamos fazê-la ganhar.

Enquanto isso, confinada na casa, Bruna refletiu sobre a nova fase e desabafou no confessionário:

- Esse começo do ano foi uma mudança muito brusca na minha vida em todos os sentidos. Aceitei estar aqui para fazer parte de um processo pelo qual estou a passar.