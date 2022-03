UE impõe sanções contra emissoras estatais da Rússia

02/03/2022 | 12:58



O Conselho Europeu impôs nesta quarta-feira mais "medidas restritivas" por causa da invasão militar da Rússia na Ucrânia. A União Europeia (UE) decidiu suspender as atividades de transmissão das redes Sputnik e RT/Russia Today dentro do bloco ou direcionadas para a UE, informa um comunicado.

A UE diz que a punição será mentida até que a "agressão à Ucrânia seja encerrada" e que as emissoras associadas à Federação Russa e o próprio país "parem com ações de desinformação e manipulação de informações contra a UE e seus Estados membros".

Decreto de Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta um decreto para proibir que se retire mais de US$ 10 mil em moeda estrangeira em espécie ou "instrumentos monetários" do país. A medida é tomada em meio a fortes sanções impostas contra a Rússia por causa de sua invasão militar na Ucrânia.

As punições provocaram corridas de russos aos bancos e a caixas eletrônicos, na tentativa de salvar suas economias. Outras medidas adotadas por Putin nesta semana incluem a obrigação de que exportadores vendam 80% de suas receitas em moedas estrangeira, proibindo moradores de repassar a não residentes moeda estrangeira em acordos de empréstimos ou de depositar moeda estrangeira em contas de bancos no exterior. Fonte: Associated Press.