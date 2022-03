BC do Canadá eleva taxa de juros a 0,50% ao ano e antecipa novas altas em breve

02/03/2022 | 12:25



O Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) informou, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 2, que decidiu elevar a taxa básica de juros do país de 0,25% a 0,50% ao ano. Com a constante expansão da economia e inflação no Canadá, o BC disse que novos aumentos do juro serão apropriados.

"Os aumentos de preços tornaram-se mais difundidos e todas as medidas do núcleo da inflação aumentaram", alertou o BoC, ressaltando ainda o impacto do conflito entre Ucrânia e Rússia sobre as pressões inflacionárias nos setores de commodities ligadas à energia e alimentos. Há ainda maior atividade no mercado residencial, elevando os custos. Com isso, a inflação canadense deve ficar acima do previsto pelo BoC.

A forte inflação persistente ameaça desancorar as expectativas de longo prazo de consumidores, segundo a entidade.

"O Banco usará suas ferramentas de política monetária para retornar a inflação à meta de 2% ao ano e manter as expectativas de inflação bem ancoradas", ressalta o comunicado.

Aperto quantitativo

O BoC também disse que um aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês) - que consiste na redução do seu balanço de ativos - deve ser considerado em breve pelo Conselho.

"O momento e o ritmo de novos aumentos na taxa básica de juros e o início do QT serão guiados pela avaliação contínua do Banco sobre a economia e seu compromisso de atingir a meta de inflação", completou o BC canadense.