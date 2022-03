Paulinha Abelha teve mesmo grau de coma do que Gugu Liberato

02/03/2022 | 12:10



Como você vem acompanhando, Paulinha Abelha que era cantora do grupo de forró Calcinha Preta, acabou morrendo no último dia 23, aos 42 anos de idade e segundo informações do IG, a artista teve o mesmo grua de coma de Gugu Liberato.

Caso você não lembre, em 2019 o apresentador acabou caindo de um espaço do telhado interno de sua casa, bateu a cabeça em um móvel e chegou até entrar em coma antes de morrer. Segundo o site, os dois ficaram em uma escala considerada número três na escala Glasgow.

Segundo a publicação, essa escala serve para os médicos avaliarem traumas, problemas neurológicos e avaliar o nível de consciência do paciente - lembrando que ela vai de três até 15.