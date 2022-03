Ousada! Em Paris, Bruna Marquezine aposta em look transparente e deixa seios à mostra para curtir desfile

02/03/2022 | 12:10



Se a intenção de Bruna Marquezine era dar o que falar em sua passagem por Paris, ela definitivamente conseguiu!

Na noite da última terça-feira, dia 01, a atriz brasileira marcou presença nos desfiles de Yves Saint Laurent e surpreendeu ao surgir com um look luxuoso e transparente.

Super bem maquiada, com o cabelo preso, um brinco chiquérrimo e a roupa toda no tom escuro, Bruna apostou em uma blusa com transparência e deixou os seios à mostra. As fotos publicadas da brasileira renderam uma chuva de elogios dos fãs e internautas que apreciam a moda.

UAUUU, elogiou uma.

QUENN Brasileira, disparou outra.

Maravilhosa, derreteu-se uma terceira.

Vale pontuar que Bruna também levou a web à loucura após registrar o seu encontro com a protagonista da série La Casa de Papel, a atriz Úrsula Corberó.