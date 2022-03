Vitão é flagrado curtindo mesmo festival de carnaval junto com seu suposto affair

02/03/2022 | 12:10



Você deve estar acompanhando que mesmo muitos estados não liberando as festas e comemorações de carnaval, muitos estabelecimentos ainda assim estão montando pontos para o público festejar, e Vitão entrou nessa onda no último final de semana.

Segundo informações do jornal Extra, o cantor teria sido visto ao lado de Giullia Buscacio curtindo o não carnaval do Rio durante o Festival Auê. Para quem não sabe, Vitão antes mesmo de aparecer ao lado da bonitona, já gravou um clipe com ela e os dois trocam um verdadeiro beijão.

Os fãs já apontaram anteriormente que eles estariam vivendo um affair, mas nada foi confirmado. Durante o evento, os dois mantiveram uma super discrição e não posaram juntinhos para as câmeras só que uma delas dava para ver o cantor esperando Giullia em um cantinho.

Será que ta rolando?