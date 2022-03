Larissa, do BBB22, diz não se abalar com grande rejeição e revela mágoa de Vyni e Eli: Eu caí no paredão errado

02/03/2022 | 11:10



O clima no quarto Lollipop é de desolação! Logo após ser eliminada do BBB22 com 88,59% dos votos, Larissa Tomásia participou do quadro Café com Eliminado no programa Mais Você, nesta quarta-feira, dia 2, e conversou sobre uma das maiores rejeições da história do reality em paredão triplo. A ex-sister ainda entregou o motivo de ter passado informações falsas para os participantes assim que saiu da Casa de Vidro e revelou mágoa de Vyni e Elieser.

- Isso não me atinge de forma alguma, acredito que fui eu mesma ali dentro. No início, entrei para movimentar e fazer o jogo acontecer, mas o meu coração amoleceu. Caí no paredão errado com pessoas muitas fortes, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, e acredito que a rejeição tenha sido por por isso, disparou.

Quando questionada o motivo de não ter entregado o que prometeu na Casa de Vidro, Larissa refletiu:

- Quando eu entrei na casa, a minha estratégia era baseada na visão que eu tinha daqui de fora, mas as pessoas começaram a me comparar com o Gustavo e eu não consegui ser a Larissa 100%. Me prejudicou bastante!

Na época, a influenciadora digital surpreendeu os telespectadores ao propagar informações falsas dentro do reality, como o suposto favoritismo de Eslovênia, deixando todo mundo sem entender. No entanto, na semana que estava no paredão, Larissa resolveu revelar que havia mentido sobre a popularidade da amiga.

- Esqueci de contar para o público, durante o meu Raio-X, que era uma estratégia, por isso a galera ficou perdida! [risos]. Quando comecei a fazer parte do jogo e a conviver com as meninas [Jade, Laís e Eslo] o meu coração amoleceu e criei um vínculo com elas, aí decidi contar que era mentira.

Já sobre a famosa rede de proteção do quarto Lollipop, a eliminada concorda que pode ter se deixado levar pelos participantes apesar de ter tentado montar vários tipos de estratégias que não foram abraçadas por Jade, Eli, Vyni, Elo e Laís.

- Eu não queria me indispor com ela e precisava sobreviver ali.

Por fim, a influenciadora afirmou sentir mágoa de Vyni e Eli por não terem cumprido com o combinado de votar no Douglas, fazendo com que ela fosse parar no paredão.

- Me senti traída! Fiquei decepcionada com eles, sim, pois tínhamos um combinado.

Vale lembrar que Larissa votou em DG quando prometeu para o brother que não o faria. Sobre a quebra de promessa, ela disparou:

- Me arrependi mas eu estava pouco tempo no programa e precisava tirar o meu da reta. O meu quarto inteiro votava nele, então foi jogo e estratégia. Eu estava tentando sobreviver dentro da casa e queria passar mais uma semana.

Eita! Parece que não deu muito certo!