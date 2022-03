Ronnie Von volta à TV com programa sobre vinhos

02/03/2022 | 10:38



O cantor Ronnie Von estará de volta às telinhas neste mês com o novo programa Além do Vinho, no canal de TV fechada Sabor & Arte, do grupo Bandeirantes. A estreia está prevista para o dia 9 de março. A primeira temporada do programa terá 12 episódios que serão exibidos semanalmente, às 23h. O artista vai receber convidados para contar histórias e lembranças que remetam ao vinho. Além do convidado, haverá também a presença de um sommelier de vinhos e o próprio Ronnie vai dar dicas básicas sobre a bebida. Em 2019, o apresentador saiu da TV Gazeta, onde apresentou o programa Todo Seu por 15 anos.