Murilo Huff se pronuncia sobre suposto envolvimento com amiga de Marília Mendonça

02/03/2022 | 10:10



Nos últimos dias, a notícia que Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, estaria em um novo relacionamento tomou conta das redes sociais e dividiu opiniões de quem acompanha a vida do músico e de quem acompanhava a rainha da sofrência, que infelizmente faleceu em novembro de 2021.

Na noite da última terça-feira, dia 01, Huff postou uma foto em seu Instagram, que também foi direcionada para o Facebook, ele acabou sendo surpreendido com o comentário de uma fã:

Se for verdade que ele está com uma amiga da Marília, perdeu meu respeito. Tem tanta mulher no mundo ...

Rapidamente, o músico respondeu de forma direta e reta:

Isso é fake news, garantiu.

Através do Twitter, os internautas também repercutiram o assunto:

Se com uma suposição a galera fica assim, imagina quando ele assumir alguém, disse uma internauta.

A própria mãe da Marília disse que ele precisa seguir e ser feliz e esse bando de juiz de internet querendo palpitar, escreveu outra.