Decreto autoriza aumento do capital social da Trensurb

02/03/2022 | 09:53



O Diário Oficial da União (DOU) publica decreto presidencial que autoriza o aumento do capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb). A companhia está na lista de privatizações que o governo federal espera realizar ainda em 2022.

O aumento de capital se dará pela incorporação de adiantamentos transferidos pela União no montante de R$ 32,170 milhões e do saldo remanescente de adiantamentos incorporados em assembleias gerais de acionistas da Trensurb - esse saldo remanescente não foi informado no decreto. Os valores deverão ser atualizados pela taxa básica de juros (Selic) na hora do repasse.

"Fica a União autorizada a subscrever ações, na proporção de sua participação no capital social da Trensurb, após aprovação do aumento do capital pela assembleia geral de acionistas", diz o ato. "Fica a União autorizada a subscrever ações, na proporção da participação dos acionistas minoritários, na hipótese de estes não exercerem o seu direito de preferência no prazo estabelecido na legislação, após aprovação do aumento do capital pela assembleia geral de acionistas", acrescenta.