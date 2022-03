Carnaval e mais: conheça as maiores festas culturais do mundo

As maiores festas culturais do mundo – Veja as principais festas culturais pelo mundo – Na última quarta-feira de agosto, as ruas de Buñol, na província de Valência, na Espanha, ficam completamente vermelhas. É nesse dia que os espanhóis comemoram a Tomatina, “guerra pacifica” com tomates. No meio de todo o caos, pessoas tentam escalar um pau de sebo para agarrar um presunto | Foto: aaroncorey on Visual hunt / CC BY-NC-ND