50 filmes com reviravoltas que vão bagunçar sua cabeça

Marcella Blass

02/03/2022 | 09:55



Boa parte dos filmes segue o que se espera do gênero, seja ele comédia, drama, terror, ação. Por outro lado, algumas produções são especialmente desenvolvidas para ficar na mente do espectador mesmo após os créditos. Na galeria abaixo, o 33Giga te indica 50 títulos com reviravoltas, finais surpreendentes ou visões de mundo tão peculiares que vão mexer com a sua cabeça!

Coherence (2013) | Metrodome Distribution Coherence (2013) | Metrodome Distribution × The Perfection (2018) | Netflix The Perfection (2018) | Netflix × Clube da Luta (1999) | 20th Century Fox Clube da Luta (1999) | 20th Century Fox × Ilha do Medo (2010) | Paramount Pictures Ilha do Medo (2010) | Paramount Pictures × O Grande Truque (2006) | Warners Bros. Pictures O Grande Truque (2006) | Warners Bros. Pictures × Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004) | Universal Studios Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004) | Universal Studios × Vanilla Sky (2001) | Paramount Pictures Vanilla Sky (2001) | Paramount Pictures × O Presente (2015) | STX Entertainment O Presente (2015) | STX Entertainment × Amnésia (2000) | Newmarket Films Amnésia (2000) | Newmarket Films × O Duplo (2013) | StudioCanal O Duplo (2013) | StudioCanal × A Origem (2010) | Warner Bros. Pictures A Origem (2010) | Warner Bros. Pictures × Donnie Darko (2001) | Newmarket Films Donnie Darko (2001) | Newmarket Films × Interestelar (2014) | Warner Bros. Pictures Interestelar (2014) | Warner Bros. Pictures × Antes de Dormir (2014) | Clarius Entertainment Antes de Dormir (2014) | Clarius Entertainment × Um Contratempo (2016) | Film Factory Um Contratempo (2016) | Film Factory × Efeito Borboleta (2004) | New Line Cinema Efeito Borboleta (2004) | New Line Cinema × O Predestinado (2014) | Sony Pictures O Predestinado (2014) | Sony Pictures × A Casa dos Sonhos (2011) | Warners Bros. A Casa dos Sonhos (2011) | Warners Bros. × A Pele Que Habito (2011) | Paris Filmes A Pele Que Habito (2011) | Paris Filmes × Boa Noite, Mamãe (2014) | Playart Pictures Boa Noite, Mamãe (2014) | Playart Pictures × Passageiros (2008) | Imagem Filmes Passageiros (2008) | Imagem Filmes × Plano de Voo (2005) | Buena Vista Pictures Plano de Voo (2005) | Buena Vista Pictures × O Amigo Oculto (2005) | Fox Film do Brasil O Amigo Oculto (2005) | Fox Film do Brasil × O Iluminado (1980) | Warner Bros. Pictures O Iluminado (1980) | Warner Bros. Pictures × 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) | United Artists 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) | United Artists × O Sexto Sentido (1999) | Buena Vista Pictures O Sexto Sentido (1999) | Buena Vista Pictures × Os Outros (2001) | Dimension Films Os Outros (2001) | Dimension Films × Identidade (2003) | Columbia Pictures Identidade (2003) | Columbia Pictures × Contra o Tempo (2011) | Summit Entertainment Contra o Tempo (2011) | Summit Entertainment × Sr. Ninguém (2009) | Wild Bunch Sr. Ninguém (2009) | Wild Bunch × Jogos Mortais (2004) | Paris Films Jogos Mortais (2004) | Paris Films × Dogville (2003) | Lionsgate Dogville (2003) | Lionsgate × A Visita (2015) | Universal Pictures A Visita (2015) | Universal Pictures × Número 23 (2007) | Warner Bros. Número 23 (2007) | Warner Bros. × O Homem Duplicado (2013) | Imagem Filmes O Homem Duplicado (2013) | Imagem Filmes × Ex-Machina (2014) | Universal Pictures Ex-Machina (2014) | Universal Pictures × Cisne Negro (2010) | Fox Searchlight Pictures Cisne Negro (2010) | Fox Searchlight Pictures × Suspiria (2018) | Amazon Prime Video Suspiria (2018) | Amazon Prime Video × Parasita (2019) | Pandora Filmes Parasita (2019) | Pandora Filmes × Time Lapse (2014) | Veritas Productions Time Lapse (2014) | Veritas Productions × Fratura (2019) | Netflix Fratura (2019) | Netflix × Aniquilação (2018) | Netflix Aniquilação (2018) | Netflix × ARQ (2016) | Netflix ARQ (2016) | Netflix × A Cura (2016) | 20th Century Fox A Cura (2016) | 20th Century Fox × Durante a Tormenta (2018) | Netflix Durante a Tormenta (2018) | Netflix × Primer (2004) | THINKFilms Primer (2004) | THINKFilms × Os Suspeitos (2013) | Warner Bros. Pictures Os Suspeitos (2013) | Warner Bros. Pictures × Looper: Assassinos do Futuro (2012) | TriStar Pictures Looper: Assassinos do Futuro (2012) | TriStar Pictures × Garota Exemplar (2014) | 20th Century Fox Garota Exemplar (2014) | 20th Century Fox × Eraserhead (1977) | Libra Films International Eraserhead (1977) | Libra Films International ×