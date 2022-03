PM e Polícia Rodoviária apertam cerco para identificar motoristas sob efeito de álcool

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/03/2022 | 08:14



A PM (Polícia Militar) e a Polícia Rodoviária realizaram na manhã de ontem, no pedágio da Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, blitz que visava coibir os crimes de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e uso de telefone celular, além de prestar orientações diversas aos motoristas. Condutores que seguiam sentido Baixada Santista, logo após o pedágio da concessionária Ecovias, que administra o SAI (Sistema Anchieta Imigrantes), foram orientados a parar.

A infração por dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa é gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso de o teste acusar o consumo de álcool em nível muito elevado, igual ou maior que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou se o policial identificar sinais de embriaguez, o condutor responde por crime de trânsito e é conduzido à delegacia, podendo cumprir pena de seis meses a três anos.

A presença de álcool no organismo do condutor por si só altera sua capacidade de dirigir e potencializa os riscos de sinistros de trânsito. Nesse sentido, o destaca o Comando de Policiamento Rodoviário, está a importância de combater esse tipo de comportamento ao volante, principalmente com a adoção do “etilômetro seletivo”, equipamento que permite uma identificação qualificada e preparatória para o teste ativo.

O tenente da Polícia Militar Rodoviária Valdemir Colonhese explica que se a pessoa é flagrada com a presença de álcool no organismo, após os testes, é dada a oportunidade de ele apresentar um outro condutor habilitado para conduzir o veículo, caso contrário o automóvel é conduzido ao pátio. “Mas de antemão, se der positivo no primeiro teste, que é o etilômetro seletivo, ele é convidado para se submeter ao etilômetro ativo, que mostrará o teor de álcool no organismo”, explicou.

A expectativa é que a PM e a Polícia Rodoviária divulguem hoje um balanço completo da operação realizada ontem e de todas as outras iniciativas tomadas desde quinta-feira para garantir a segurança dos motoristas durante o Carnaval.

OPERAÇÃO SUBIDA

O SAI realizou ontem a Operação Subida, que privilegia os deslocamentos no sentido Grande ABC e São Paulo. A descida foi feita pela pista Sul da Rodovia Anchieta. Já a subida da serra ocorreu pelas pistas Norte e Sul da Rodovia dos Imigrantes e pista Norte da via Anchieta.

Desde a meia-noite de quinta-feira, quando se iniciou a contagem, mais de 481 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de cerca de 355 mil veículos até a noite de ontem.

O motorista encontrou tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes, do km 62 ao km 46, por causa do alto fluxo de veículos. A Rodovia Anchieta também teve tráfego carregado do km 56 ao km 50, assim como a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 268 ao km 270, em todos os casos devido ao grande volume de veículos.